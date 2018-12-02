Eskişehir'deki Cinayet

Eskişehir
'de, bir market sahibini silahla öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kent merkezinde market işleten Mustafa Ulusoy
'un tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Cevat K. ile arkadaşı Y.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Cevat K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de market işleten Mustafa Ulusoy'dan (37) haber alamayan yakınlarının 27 Kasım'da yaptığı başvuru üzerine güvenlik güçlerince arama çalışması başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Ulusoy, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde boş bir arazideki aracında tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.
ulusoy,Eskişehir
02 Aralık 2018 Pazar 18:43