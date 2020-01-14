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Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında

Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmak isterken bıçaklanan otobüs firması çalışanının hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

14.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:44Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında
'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmak isterken bıçaklanan otobüs firması çalışanının hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 18 Kasım 2019'da şehirlerarası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında yaşanan kavga yer aldı.
Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmemesi meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada tarafları ayırmaya çalışan başka bir otobüs firmasının görevlisi Vahit Ayrım'ın (64) bıçaklanma anı da kayıtlara yansıdı.
Eskişehir'de, 18 Kasım'da üniversite öğrencileri Özgür D. ve Yılmaz A. ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen Ayrım bıçaklanmış, ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayrım, kurtarılamamıştı. Otogar polisi tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Eskişehir, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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