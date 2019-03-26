Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

Kaynak: AA

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün kapatılan okullarında çalışan 8 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıklardan Emre Efilti, Fethiye Şahin, Hilal Erkan ve Müberra Öztürk'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mustafa Karaçay ve Neşe Yavuz'a da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren heyet, diğer iki sanığın beraatine hükmetti.