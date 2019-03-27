Eskişehir'deki Fetö Davasında Karar

Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 6'sına, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün emniyet yapılanmasında yer alan 10 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Suat
Bereket, Metin Bülbül, Mustafa Öztürk
, Sinan Dinar
, Yunus Yılmaz
ve Yüksel Alp'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Öte yandan, heyet, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.
Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA