14 Mart 2019, 16:18
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Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar

Eskişehir

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla üç ayrı davada yargılanan 11 sanıktan üçüne 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla üç ayrı davada yargılanan 11 sanıktan üçüne 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, örgütün il yapılanması kapsamında yargılanan 9 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Enver Özden'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, diğer 8 sanığın beraatine hükmetti.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuksuz sanık Ahmet Kürşat Baştürk 2 yıl 6 ay, aynı mahkemedeki başka bir dosyada ise tutuksuz sanık Sahra Erşan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırıldı. Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA