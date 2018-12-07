Eskişehir'deki Fetö/pdy Davası

07 Aralık 2018 Cuma 16:35



07 Aralık 2018 Cuma 16:35

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 23 eski polisin yargılanmasına devam edildi.4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz 23 sanık ile avukatları katıldı.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 19'unun "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, 4 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu.Hapis cezası istenen sanıklar, savunmalarında, suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.