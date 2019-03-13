Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Kaynak: AA

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı. Bir sanığın ise halen firari olduğu belirtildi.Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıklardan Yüksel Durmuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.Sanıklardan Hülya Sağdıç'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.Firari Cengiz Ö'nün dosyası ise başka bir dosya ile birleştirildi.