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Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyedeESKİŞEHİR'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

20.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:14
'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede
ESKİŞEHİR'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki masaj salonlarını takibe aldı. Fuhuş yaptığı ve yer sağladığı tespit edilen N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. masaj salonlarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Ayrıca 22 salon çalışanı ile salonlarda yakalanan 25 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4'ü kadın 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Fuhuş yapmak' ve 'fuhşa aracılık yapmak' ile suçlanan şüphelilerin adliye girişinde yüzlerini kapattığı görüldü.
Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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