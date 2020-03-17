Eskişehir'deki kapatılan eğlence mekanları bölgeleri sessizliğe büründü
Eskişehir'de gençlerin sıklıkla gittiği eğlence mekanları yapılan açıklama sonrasında kepenklerini kapatırken, daha önce yoğunluk yaşanan bölgelerde büyük bir sessizlik hakim.Dünyanın her yerinde görülmeye başlayan ve binlerce can alan korona virüsü Türkiye'yi de etkiledi.
17.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:25
Eskişehir 'de gençlerin sıklıkla gittiği eğlence mekanları yapılan açıklama sonrasında kepenklerini kapatırken, daha önce yoğunluk yaşanan bölgelerde büyük bir sessizlik hakim.
Dünyanın her yerinde görülmeye başlayan ve binlerce can alan korona virüsü Türkiye 'yi de etkiledi. Çok kolay bir şekilde insandan insana bulaşabilen Kovid-19 virüsü, yetkililer tarafından alınan tedbirler ile kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'korona virüsü tedbirleri' konulu bir genelge göndermesiyle, kafe, sinema salonları, eğlence mekanları gibi yerlerin, virüs önlemi kapsamında kapatılmasına karar verilmişti.
Eskişehir'de de gençlerin uğrak noktası haline gelen eğlence mekanları ise dün gece saat 24.00 itibariyle kapatıldı. Sokakların bomboş olduğu Vural Sokak'ta mekanlar kepenklerini indirdi. Emniyet güçlerinin yaptığı kontroller ile bu yasağa uymayan mekanların ise kapatılması konusunda gerekli işlemler yapılıyor. - ESKİŞEHİR
Dünyanın her yerinde görülmeye başlayan ve binlerce can alan korona virüsü Türkiye 'yi de etkiledi. Çok kolay bir şekilde insandan insana bulaşabilen Kovid-19 virüsü, yetkililer tarafından alınan tedbirler ile kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'korona virüsü tedbirleri' konulu bir genelge göndermesiyle, kafe, sinema salonları, eğlence mekanları gibi yerlerin, virüs önlemi kapsamında kapatılmasına karar verilmişti.
Eskişehir'de de gençlerin uğrak noktası haline gelen eğlence mekanları ise dün gece saat 24.00 itibariyle kapatıldı. Sokakların bomboş olduğu Vural Sokak'ta mekanlar kepenklerini indirdi. Emniyet güçlerinin yaptığı kontroller ile bu yasağa uymayan mekanların ise kapatılması konusunda gerekli işlemler yapılıyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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