Menü
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'deki kapatılan eğlence mekanları bölgeleri sessizliğe büründü - Güncel

Eskişehir'deki kapatılan eğlence mekanları bölgeleri sessizliğe büründü

Eskişehir'de gençlerin sıklıkla gittiği eğlence mekanları yapılan açıklama sonrasında kepenklerini kapatırken, daha önce yoğunluk yaşanan bölgelerde büyük bir sessizlik hakim.Dünyanın her yerinde görülmeye başlayan ve binlerce can alan korona virüsü Türkiye'yi de etkiledi.

17.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:25
Eskişehir'deki kapatılan eğlence mekanları bölgeleri sessizliğe büründü
Eskişehir 'de gençlerin sıklıkla gittiği eğlence mekanları yapılan açıklama sonrasında kepenklerini kapatırken, daha önce yoğunluk yaşanan bölgelerde büyük bir sessizlik hakim.

Dünyanın her yerinde görülmeye başlayan ve binlerce can alan korona virüsü Türkiye 'yi de etkiledi. Çok kolay bir şekilde insandan insana bulaşabilen Kovid-19 virüsü, yetkililer tarafından alınan tedbirler ile kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'korona virüsü tedbirleri' konulu bir genelge göndermesiyle, kafe, sinema salonları, eğlence mekanları gibi yerlerin, virüs önlemi kapsamında kapatılmasına karar verilmişti.

Eskişehir'de de gençlerin uğrak noktası haline gelen eğlence mekanları ise dün gece saat 24.00 itibariyle kapatıldı. Sokakların bomboş olduğu Vural Sokak'ta mekanlar kepenklerini indirdi. Emniyet güçlerinin yaptığı kontroller ile bu yasağa uymayan mekanların ise kapatılması konusunda gerekli işlemler yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı