Eskişehir'deki "Kara Para Aklama" Operasyonu

Kaynak: AA

Eskişehir'deki "kara para aklama" operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte bazı suçlara karıştıkları ve bu şekilde gelir elde ettikleri öne sürülen zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 18'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.