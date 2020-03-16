Eskişehir'deki konut satışlarındaki artış sürüyor
Eskişehir'de, son birkaç aydır artış gösteren konut satışları geçen ay da devam ederken, bir ayda bin 747 konut satıldı.
16.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:22
Eskişehir 'de, son birkaç aydır artış gösteren konut satışları geçen ay da devam ederken, bir ayda bin 747 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında, 2019 Şubat ayına göre yüzde 63,9 oranında artarak bin 754 adet oldu.
Eskişehir'de konut satışlarında 2020 Şubat ayında konutların 490 adedi İlk defa (ilk el satış), bin 264 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de satışı yapılan bin 754 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 463,7 oranında artarak 637 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,7 oranında artarak bin 117 adet olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 637 konutun 217 adedi ilk satış, 420 adedi ise ikinci el satış oldu.
Türkiye genelinde ise 2020 Şubat ayında 118 bin 753 konut satıldı. - ESKİŞEHİR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında, 2019 Şubat ayına göre yüzde 63,9 oranında artarak bin 754 adet oldu.
Eskişehir'de konut satışlarında 2020 Şubat ayında konutların 490 adedi İlk defa (ilk el satış), bin 264 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de satışı yapılan bin 754 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 463,7 oranında artarak 637 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,7 oranında artarak bin 117 adet olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 637 konutun 217 adedi ilk satış, 420 adedi ise ikinci el satış oldu.
Türkiye genelinde ise 2020 Şubat ayında 118 bin 753 konut satıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Bursa, Ekonomi
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