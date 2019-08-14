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Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 30 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlandı.

14.08.2019 10:24
Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Seyitgazi ilçesine yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Gökçegüney ile Yapıldak Mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve helikopterle söndürme çalışmalarına başladı. Ormandan çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı.

Yapıldak köyünde oturan Seydi Kanat, yangının piknikçilerden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir yangın var şu anda orada. Benimde bu bölgenin insanı olarak içim yanıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Köylüler dedestek veriyor" dedi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDI

Ekiplerin yoğun çabaları ve iş makinelerinin yardımıyla, karaçam ormanında etkili olan alevler çevrelendi.

Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

BÖLGE HALKI DESTEK VERDİ

Çalışmalara, çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerler ile iki yangın söndürme helikopteri ve 16 arazözün yanı sıra bölge halkı destek veriyor.

Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

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Kaynak: AA

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