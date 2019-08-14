Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında (3)

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabaları ve iş makinelerinin yardımıyla, karaçam ormanında etkili olan alevler çevrelendi.

Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Çalışmalara, çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerler ile iki yangın söndürme helikopteri ve 16 arazözün yanı sıra bölge halkı destek veriyor.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınını, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Kırka Mahallesi'nde öğrendiğini söyledi.

Daha sonra mahalleli gençlerle yangına müdahale etmek için olay yerine gittiklerini belirten Tepe, vatandaşların tereddüt etmeden ellerinde bulunan imkanlarla söndürme çalışmalarına katıldığını anlattı.

Belediye Başkanı Tepe, şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımız bizim eğlencemiz var demeden araçlarla Yapıldak Mahallesi'ne ulaştı. Gece boyunca orada çalışmalara katıldılar. Arkadaşlarımızın o bölgeye gözünü kırpmadan gitmeleri yangın alanında sabaha kadar çalışmaları bizim için en büyük gurur kaynağı."

Kaynak: AA