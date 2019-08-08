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Eskişehir'deki silahlı kavga

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

08.08.2019 17:36 Eskişehir'deki silahlı kavga
Eskişehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
71 Evler Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde, aralarında husumet bulunan Okan Demiralay'ı (25) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Gökhan M. (20), Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Katil zanlısı Gökhan M, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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