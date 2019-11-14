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Eskişehir'deki silahlı kavga

Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıŞüpheli Kudret K. (43), emniyetteki ifadesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi ve Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.

14.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:14Eskişehir'deki silahlı kavga
'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı
Şüpheli Kudret K. (43), emniyetteki ifadesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi ve Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Kudret K. (43), henüz belirlenemelen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerindeki tabancayla Hamza Ş'yi (36), 4 el ateş ederek yaralayıp kaçmıştı.
Bu sırada olay yerinin yakınlarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, zanlıyı takibe almıştı. Kovalamaca sırasında, çevreye rastgele ateş ettikten sonra kendisini kovalayan sivil bir polis memurunu da hedef alan zanlının silahından çıkan mermi, polisin pantolonundaki cep telefonuna isabet etmişti.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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