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Eskişehir'deki silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan ve polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:32Eskişehir'deki silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı
'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan ve polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 'ta Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde inşaat ve emlak işleriyle uğraşan Cengiz S'nin (52) silahla yaralanmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, olay yerinden kaçan zanlı Yasin K'nin (41), Yenibağlar Mahallesi Cihanpınar Sokağı'nda bir evde saklandığını belirledi.
Polisin düzenlediği operasyonda olayda kullanılan silahla yakalanan zanlı, gözaltına alındı.
"Hırsızlık, kasten yaralama, görevli memura mukavemet" olmak üzere emniyette 10 suç kaydı bulunan Yasin K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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