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Eskişehir'deki sosyal girişimciliği anlattılar

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, İstanbul'da düzenlenen panelde sosyal girişimciliğin Eskişehir'deki yolculuğunu ve kentteki sosyal girişimcilik ekosistemini anlattı.

05.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:03 Eskişehir'deki sosyal girişimciliği anlattılar
Sosyal Kuluçka Merkezi, 'da düzenlenen panelde sosyal girişimciliğin 'deki yolculuğunu ve kentteki sosyal girişimcilik ekosistemini anlattı.

Tepebaşı Belediyesinin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanabildiği başta sosyal girişimcilik olmak üzere pek çok konuda gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi temsilcileri, İmece Platformu tarafından İstanbul'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen sosyal girişimcilik ekosisteminin konuşulduğu panele katıldı. Zorlu Holding, Kale Grubu, Tarkem, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı temsilcilerinin de yer aldığı panelde, sosyal girişimcilik ekosisteminin yolculuğu, özel sektörün sosyal girişimcilik ile kesişen yolu ve sosyal girişimciliğin şehirlerdeki yolculuğu konuşuldu. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi temsilcileri de panelde sosyal girişimciliğin Eskişehir'deki yolculuğunu ve kentteki sosyal girişimcilik ekosistemini katılımcılarla paylaştı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İstanbul, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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