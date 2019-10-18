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Eskişehir'deki uyuşturucu davalarında karar

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine ilişkin davalarda yargılanan 6 sanıktan 2'si 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

18.10.2019 14:19Eskişehir'deki uyuşturucu davalarında karar
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine ilişkin davalarda yargılanan 6 sanıktan 2'si 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara biri tutuklu 6 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eşref Yavaş'a "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, önceki celsede tahliye edilen sanık Nurhan Karaman'a da 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi, 4 tutuksuz sanık ise beraat etti.

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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