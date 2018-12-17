Eskişehir'deki Uyuşturucu Davası

Eskişehir
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Baran Güzelgün, Doğukan Uyar, Kurtuluş Güzelgün, suça sürüklenen çocuk O.Ö. ve Volkan Battal ile avukatları hazır bulundu.
İddiaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen Mehmet Uslu
, geçmişte uyuşturucu kullandığını fakat şu an tedavi gördüğünü dile getirerek "Huzurda bulunan Baran isimli şahıstan bin liralık bonzai satın almıştım. Kullandığımda bonzai olmadığını anladım. Yanında bir kadın vardı ama kim olduğunu bilmiyorum. Diğer sanıkları tanımıyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.
Ocak ayında Zafer Mahallesi Gündüzler
Sokak'ta ikamet ve çevresinde uyuşturucu satıldığı iddiasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Uyuşturucu Ticareti,Eskişehir
Kaynak: AA