Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında Karar

Eskişehir
'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ikisi tutuklu 3 sanıktan birine, 15 yıl hapis cezası verildi.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Gonca Bal (30), Satılmış Kocabıyık (34) ile tutuksuz sanık Sevcan Kocabıyık (27) ve avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.
Kararını veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Bal'ı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapse mahkum etti.
Tutuksuz sanık Sevcan Kocabıyık'ın beraatine hükmeden heyet, tutuklu sanık Satılmış Kocabıyık'ın uyuşturucu kullanıcısı olduğuna kanaat ederek 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Satılmış Kocabıyık, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla tahliye edildi.
Haziran ayında emniyet güçlerince takibe alınan ve ikametlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheliden ikisi tutuklanmış, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Uyuşturucu Ticareti,Eskişehir
06 Aralık 2018 Perşembe 15:00