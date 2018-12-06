Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında Karar

Eskişehir
'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanıktan birine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Afganistan
uyruklu tutuklu sanık Aslan Muhammedi (31), tutuksuz sanıklar Halmümin Aslan (46), Abdulbagi Uzbek (44) ve Abdulahat Rahmani (48) ile avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.
Kararını veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aslan Muhammedi'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Öte yandan heyet, diğer sanıklara uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
Mart ayında emniyet güçlerince takibe alınan ve ikametlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliden biri tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Uyuşturucu Ticareti,Eskişehir
06 Aralık 2018 Perşembe 17:20