Eskişehir'deki Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 100 polisle dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 26 şüpheliden, kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 19'u savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 7'si adliyeye götürüldü.
Hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, 31 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 23 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:31