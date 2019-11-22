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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

22.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:10Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu
'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün kent merkezindeki 12 adrese 200 polisin yanı sıra özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına getirilen zanlıların savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda gözaltına alınan iki zanlının emniyetten salıverildiği öğrenildi.
Operasyonda 10,95 gram sentetik uyuşturucu, 5,4 gram esrar, 16,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 638 tablet, tüfek, 4 tabanca, 3 bıçak ile 49 fişek ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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