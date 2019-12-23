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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

23.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:24 Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 7 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde narkotik eğitimli köpek de kullanılarak yapılan aramalarda 658 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 54 gram esrar ile sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

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