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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

23.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:06 Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 7 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde narkotik eğitimli köpek de kullanılarak yapılan aramalarda 658 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 54 gram esrar ile sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

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