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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

21.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:52Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 12 adrese 200 polisin yanı sıra özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı.
Adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 10,95 gram sentetik uyuşturucu, 5,4 gram esrar, 16,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 638 tablet, tüfek, 4 tabanca, 3 bıçak ile 49 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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