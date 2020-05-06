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Eskişehir'deki yurtta karantina süresi dolan 133 kişi tahliye edildi

Pakistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'deki yurtta karantinaya alınan 133 kişi, sürenin dolmasının ardından tahliye edildi.

Eskişehir'deki yurtta karantina süresi dolan 133 kişi tahliye edildi
06.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:46
Pakistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'deki yurtta karantinaya alınan 133 kişi, sürenin dolmasının ardından tahliye edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan vatandaşlar, sağlık kontrolleri ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.
Tahliye işlemlerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar da takip etti. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise tahliye edilen vatandaşlara lavanta fidesi ile fidan verdi.
Vatandaşlardan Yasemin Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün için gittiği Pakistan'dan Kovid-19 nedeniyle 1,5 ay dönemediğini söyledi.
Ertürk, sürecin ardından getirildiği yurtta kendileriyle yakından ilgilenen herkese teşekkür etti.
Ali Coşkun da devletin kendileri için çok iyi imkanlar sağladığına değinerek, bu zor süreci atlatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Karantina sürecini 4 yaşındaki oğlu Enes ile geçiren Cansu Talha ise oğlunun yurtta sıkıldığını ancak görevlilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp zaman geçirmelerini sağladığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Karantina, Pakistan, Güncel, Haber

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