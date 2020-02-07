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Eskişehir'den depremzedelere iki tır yardım malzemesi gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği aracılığıyla toplanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a uğurlandı.

07.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:50Eskişehir'den depremzedelere iki tır yardım malzemesi gönderildi
Diyanet Vakfı Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği aracılığıyla toplanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere 'a uğurlandı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ayni bağış yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği arasından yapılan işbirliği sonucunda toplanan yardımlar dolu 2 tır dualarla Eskişehir'den yola çıktı.

Eskişehir Valilik meydanında yapılan duaların ardından; un, yağ, şeker, hazır gıda paketleri, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 adet yardım tırı, AFAD Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen toplanma yerine ulaşmak üzere Eskişehir'den ayrıldı.

Uğurlamaya Vali Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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