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Eskişehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

18.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:36Eskişehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından 'nin kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.
Vilayet Meydanı'nda tırların uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.
Dernek Başkanı Musa Karadaş, yaptığı konuşmada, hayırseverler ile sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 380 yatak, 2 bin battaniye, çocuk bezi, atkı, bere, oyuncak, meyve suyu, pantolon, ayakkabı, mont gibi ihtiyaç malzemelerinin, Suriye'de savaş nedeniyle zor durumda olan insanlara ulaştırılacağını söyledi.
Karadaş, kampanyaya destek veren derneğin kadın kolları üyeleri ile Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velilerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yardım tırları, dualarla İdlib'e uğurlandı.

Eskişehir, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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