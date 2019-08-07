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Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda

Anadolu Üniversitesi sporcuları, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonasında milli takım için ter döküyor.

07.08.2019 12:10 Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda
Anadolu Üniversitesi sporcuları, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonasında milli takım için ter döküyor. İtalya'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımda 2 Anadolu Üniversitesi sporcusu da forma giyiyor. Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Yıldız Milli Kız Takımı başantrenörü olan Murat Kabadayı ile birlikte oyuncular Esra Tezcan ve Nur Aleyna Köse, müsabakalar için İtalya'nın Pescara kentinde bulunuyor. 17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası B Klasmanı'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile birlikte A grubunda yer alıyor.
(İHA)

İtalya, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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