Eskişehir'den Tek Okul Kazandı

2018-2019 sezonunda "INTO ORBIT: uzay serüveni" temalı turnuvada karşılaşan takımlar "INTO ORBIT" temalı bir proje üretip geliştirirken, diğer taraftan tasarladıkları ve programladıkları robotlarla, temayla ilgili görevleri başarıyla tamamladılar. TEMPESTAS 1718 ismiyle turnuvaya katılan Eskişehir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı, 2 danışman öğretmen ve 1 koç eşliğinde ilerleyen 10 kişiden oluşturuldu. ETİ ana sponsorluğunda çalışmalarını gerçekleştiren TEMPESTAS 1718, Mars gezegeninde güvenli bir yaşam alanının prototipini oluşturan projeleriyle öne çıkarak, bu yıl içinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Turnuvasına katılma hakkı kazandı. Okullarını ve ilimizi bölge turnuvasında en iyi şekilde temsil eden takım aldığı puanla 15. Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazanan Eskişehir'deki tek okul oldu.

Kaynak: Bültenler