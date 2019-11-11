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Eskişehir derbisi berabere bitti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 8'inci haftasında Eskişehir Yunusemre Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

11.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:57Eskişehir derbisi berabere bitti
Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Takımı, ligin 8'inci haftasında Yunusemre Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

Anadolu Üniversitesi sahada Feyzi Delikanlı, Ali Temizkan, Mehmet Meşe, Oktay Akkoca, Gökhan Özkan, Samet Çelebi, Özkan Can, Emre Özer, Naci Yıldırımoğlu, Caner Çolak ve Ayhan Işık ilk on biri ile yer aldı. Maça istekli başlayan ve oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Anadolu Üniversitesi, 19'uncu dakikada Ali Temizkan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde kapatan takım, ikinci yarıda etkili oyununu koruyamadı. 76'ncı dakikada yakaladığı fırsatı gole çeviren ev sahibi takım, durumu beraberliğe taşıdı. Maçın kalan bölümünde yakaladağı pozisyonları gole çeviremeyen Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Antrenör Çağlar Ayan: "Mücadelesi yüksek bir maç oldu"

Maça iyi başlayan taraf olduklarını dile getiren Anadolu Üniversitesi Antrenörü Çağlar Ayan, "Mücadelesi yüksek iyi bir maç oldu. İlk yarı 1-0 öne geçtik ve ikinci yarıda ister istemez oyuncular kapanmak istedi. Kontra atak pozisyonlar yakaladık; ama kaçırdık. Berabere bittiği için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Gençler ve takım büyükleriyle birlikte, bir arada yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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