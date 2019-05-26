'Eskişehir Dostlar Grubu' iftar yemeğinde buluştu

'Eskişehir
Dostlar Grubu' üyeleri; kaynaşma etkinliği adı altında iftar programında bir araya geldi.
'Eskişehir Dostlar Grubu' üyelerinden Hüseyin Sapancı, Naciye Sapancı ve Emine Uzun'un organizasyonu ile gerçekleştirilen iftar yemeği, oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Çoğunluğunu emekli astsubayların oluşturduğu 60 kişilik 'Eskişehir Dostlar Grubu' üyeleri, edilen duaların ardından hep birlikte oruçlarını açtı. Grup adına söz alan emekli astsubay Erdinç Oktay; iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmasında, "İftar vesile ile birbirimizle kaynaşma amaçlı bir program düzenledik. Arkadaşlarımızla birlikte neşeli bir ortam içerisinde hasret giderdik. Biz; birbirimizi seven ve birbirimize değer veren dostlar grubuyuz. Bundan sonra da Eskişehir'de değişik mekanlarda ve farklı aktivitelerle, muhtelif zamanlarda bir araya gelerek etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
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Kaynak: İHA