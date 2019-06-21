21.06.2019 10:28
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Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği olağan kongresi

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği olağan kongresi

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği'nin olağan kongresi yapıldı.

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği'nin olağan kongresi yapıldı.

Dernek binasında üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen kongrede Divan Heyeti teşekkül ettirildi, saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı söylendi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, görüşülmesi ve ibrası sağlandı. Dernek ünvanı üzerinde görüş bildirilmesi ve genel merkezin Eskişehir olması konusunda görüşüldü ve kabulü sağlandı. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi yapıldı. Buna göre: Yönetim Kurulu üyeliklerine; Berrin Tekir, Hanife Keser, Beysun Doğan, Sara Timur ve Ayten Tomsuk, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise; Müjgan Canoğlu, Canan Demir ve Oya Kısacık seçildi.

Dernek başkanlığına tekrar seçilen Berrin Tekir, kongrede yaptığı konuşmasında, "Amacımız; insanlara saygılı, düşünen, güvenilir, sorgulayan, çevre bilinci gelişmiş, emeğe saygılı gençlerin yetişmesine yardımcı olmaktır. Üyelerimizle birlikte ses getirecek projeler üretmek ve şube sayılarımızı Türkiye genelinde çoğaltmaktır. Önümüzdeki günlerde; Eskişehir'de eğitim, kültür ve sanat çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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