Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'helikopterle ilaçlama paylaşımlarına inanmayın' çağrısı - Haberler

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'helikopterle ilaçlama paylaşımlarına inanmayın' çağrısı

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında, 'helikopterlerle ilaçlama yapılacağını' belirten paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

25.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:47
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'helikopterle ilaçlama paylaşımlarına inanmayın' çağrısı

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında, 'helikopterlerle ilaçlama yapılacağını' belirten paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Eskişehir 'de bazı WhatsApp grupları ile sosyal medya paylaşımlarında akşam 23.30 sıralarında helikopterle havadan ilaçlama yapılacağı ve kent sakinlerinin sokağa çıkmamasının yanı sıra evlerinin camlarını kapalı tutmaları gerektiğini ifade eden paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Emniyetin resmi sosyal medya hesapları ile Eskişehir Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu tarz asılsız haberleri dolaşıma sokan ve paylaşanlar hakkında gerekli yasal işlemler derhal yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu ve bunun gibi asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz" denildi.

Kısa sürede yayılan ve asılsız olduğu belirtilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam saat 11.30'da kimse sokakta olmamalı. Kapılar ve pençeler kapalı kalmalıdır. Koronavirüsü yok etmek için havadaki 5 helikopter sprey dezenfektanı yapacaktır. Lütfen bu bilgileri tüm kişinize yayınlayın!"


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’den karantina pozu Haberler
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak Haberler
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu Haberler
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Haberler
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Haberler
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

22:22: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (1) - Haber 22:21: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, korona virüs salgınının sona ermesi için dua etti - Haber 22:20: Denizli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Haber 22:20: KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı - Haber 22:19: Şarampole yuvarlanan otomobil yandı:  1 ölü - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız - Haber 21:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır - Haber 21:02: Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Haber 21:08: Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti - Haber