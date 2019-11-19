Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden sürücülere kış lastiği uyarı - Haber

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden sürücülere kış lastiği uyarı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğün tarafından, 1 Aralık'ta başlanacak 'kış lastiği' kullanım zorunluluğu hakkında sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

19.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:01Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden sürücülere kış lastiği uyarı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğün tarafından, 1 Aralık'ta başlanacak 'kış lastiği' kullanım zorunluluğu hakkında sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik'in' 6. Maddesi 1. fıkrasının j bendinde; yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu' ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 1 Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, tebliğin 5. Maddesi gereğince Eskişehir il merkezi ve ilçelerde 1 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili olarak düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme uyarınca, ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, il merkezi ve ilçelerdeki karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması, Eskişehir il sınırları içinde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dönemde kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi, Valiliğimiz tarafından kış lastiği uygulaması hakkında alınan 23 Mayıs 2017 tarihli karar uyarınca konunun vatandaşlarımıza yerel basın ve yayın araçları vasıtasıyla duyurulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamanın devamında, Eskişehir'deki hususi araç sürücülerine tavsiyelerde de bulunularak, "Her ne kadar hususi otomobiller için kış lastiği kullanmak kanun gereği zorunlu değil ise de; Eskişehir ilimizin iklimi göz önünde bulundurularak kış lastiği kullanılması can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından tavsiye edilmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:24 Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı
19:19 Üniversiteli genç kızı katleden zanlı tutuklandı
19:19 Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
19:11 Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı
19:08 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde korkutan yangın
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
09:28 İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
09:14 Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19.11.2019 19:30:24