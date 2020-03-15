Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç'ten ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora'ya tebrik telefonu
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrinde görevine başlayan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
15.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:01
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrinde görevine başlayan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Dinç, görüşmesinde Eskişehirli İbrahim Mike Bayçora'yı tebrik etti, görevinde başarı dileğinde bulundu.
Bayçora ise mevkidaşı Dinç'in tebrik telefonunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, Eskişehir'deki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Dinç, görüşmesinde Eskişehirli İbrahim Mike Bayçora'yı tebrik etti, görevinde başarı dileğinde bulundu.
Bayçora ise mevkidaşı Dinç'in tebrik telefonunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, Eskişehir'deki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Eskişehir, Güncel
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