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Eskişehir emniyetinden kaçak içki operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçak içki imal ettikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

05.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56Eskişehir emniyetinden kaçak içki operasyonu
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçak içki imal ettikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre alkol kaçakçılığı ile ilgili tespit edilen iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramada; 284 litre alkol, 2 adet içki yapımında kullanılan düzenek, damıtma kazanı, şişeler ve fıçılar ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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