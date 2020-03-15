Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
15.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:47
Eskişehir 'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda şahısların üzerinde bulundurdukları 15,38 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıstan 1'ine TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsa ise TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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