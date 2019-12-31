Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir emniyetinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - Haberler

Eskişehir emniyetinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

31.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46 Eskişehir emniyetinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'deki üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak, 2 şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan yakalandı. Sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin yılbaşından önce piyasaya sürülmesini engellemek maksadıyla eş zamanlı operasyon dahil olmak üzere soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 743 adet extacy hap, 63,72 gram metamfetamin maddesi, 44,58 gram esrar maddesi, 17,58 gram sıvı metamfetamin maddesi, 2,40 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahsa ilişkin TCK 188 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 şahısa da yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:25   Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi - Haberler
15:22   Son Dakika: Trump, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı İran'ın organize ettiğini savundu - Haberler
15:22   Putin ve Zelenskiy'den 2020'de esir değişimi kararı - Haberler
15:20   Bodrum'da 54 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
15:19   Dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı - Haberler
14:20   Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta öldürüldü - Haberler
14:15   2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu - Haberler
14:15   Cezaevinen izinli çıkarak eşini 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede - Haberler
13:56   İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi - Haberler
13:35   Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı - Haberler
31.12.2019 15:33:52