Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir emniyetinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - Haberler

Eskişehir emniyetinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

31.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Eskişehir emniyetinden uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'deki üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak, 2 şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan yakalandı. Sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin yılbaşından önce piyasaya sürülmesini engellemek maksadıyla eş zamanlı operasyon dahil olmak üzere soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 743 adet extacy hap, 63,72 gram metamfetamin maddesi, 44,58 gram esrar maddesi, 17,58 gram sıvı metamfetamin maddesi, 2,40 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahsa ilişkin TCK 188 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 şahısa da yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:11   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler
01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
00:37   Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
1.01.2020 01:29:34