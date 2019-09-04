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Eskişehir eymen gözyaşlarıyla toprağa verildi

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (3)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen cansız bedeni bir süre morga alındı.

04.09.2019 17:44
Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (3)
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen cansız bedeni bir süre morga alındı. Görevlilerin bir gün daha bekletilemeyeceği uyarısı üzerine ailesi hemen cenaze işlemlerine başladı. Yaklaşık 2 saat içerisinde Asri Mezarlığı'nda yer bulunurken, Eymen Sadık Durak'ın cansız bedeni küçük bir tabuta konularak Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki Hal Camii'ne getirildi.
MÜFTÜ MAHCUBUZ DEYİP TABUTUNU ÖPTÜ
İkinci namazının ardından Eymen Sadık Durak'ın cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım da katılarak namazı bizzat kıldırdı. Küçük Eymen'in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, 'O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında. Çocuklar bizim gönül huzurumuz, göz aydınlığımız. Yeryüzünün en masum, en nadide varlıklarından biri olan Eymen, yavrumuzun cenaze namazını kıldırmaktan dolayı üzgünüm. Mahcubuz, Rabbim bizi merhametten ayırmasın. Buna sebep olanlar kıyamet günü en ağır soruya muhatap olacakladır' dedi. İlçe müftüsü Yıldırım, konuşmasının ardından Eymen'in tabutunu öperek namazı kıldırdı. Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, namazının ardından yakınlarını omuzunda cenaze aracına kadar gözyaşlarıyla taşındı. Küçük Eymen, daha sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Eskişehir eymen gözyaşlarıyla toprağa verildi

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Serkan, Güncel

Kaynak: DHA

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