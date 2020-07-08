Eskişehir fuhuş operasyonu: 10 tutuklama

Eskişehir'de, "Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin" ettikleri iddiası ile yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, Ankara ve Yalova'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin' ettikleri öne sürülen 15 şüpheli saklandıkları eve iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR