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Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera takıldı.

26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi
Eskişehir Garı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera takıldı.
TCDD Genel Müdürlüğünün dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra yoğunluğun fazla olduğu gar ve istasyonlara termal kamera sistemi kurulmaya başlandı.
Günlük yüzlerce yolcunun taşındığı Eskişehir Garı'nın girişlerine yerleştirilen termal kamera sayesinde yolcuların vücut ısısı tespit ediliyor. Yüksek ateş görünen yolcular ise sağlık görevlilerince müşahedeye alıyor.
Bu arada garda görev yapan personel de maske ve eldiven takarak koronavirüse karşı önlem alıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel

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