04.07.2019 12:48
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Eskişehir Gelişim Okulları'ndan Rektör Gören'e ziyaret

Eskişehir Gelişim Okulları

Eskişehir Gelişim Okulları Kurulu Başkanı Erdal Şahbaz ve İcra Kurulu Üyesi Sedat Sönmez, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Gelişim Okulları Kurulu Başkanı Erdal Şahbaz ve İcra Kurulu Üyesi Sedat Sönmez, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kaan Erarslan ve Prof. Dr. Şükrü Şentürk de hazır bulundu. Yapılan ziyarette Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde bulunan Özel Başaran Yıldız Koleji ile yapılabilecek iş birliği olanakları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Gören, Erdal Şahbaz ve Sedat Sönmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Şahbaz ve Sönmez de Rektör Gören'e iyi dilekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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