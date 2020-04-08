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Eskişehir giriş-çıkış denetimlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Eskişehir giriş-çıkış denetimlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir'in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

08.04.2020 22:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:20
Eskişehir giriş-çıkış denetimlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir'in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir- Ankara çevre yolu yönünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kentin giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından sadece nakliye, gıda ve şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve kamyonlara geçiş izni verildi. Diğer yandan özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmaya kalkan bazı sürücüler ise kente alınmayarak geri gönderildi.
"Kilometrelerce araç kuyruğu"
Polis, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri tarafından uygulama noktasında tek tek durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Araç yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzunluğa erişen kuyruk, havadan görüntülendi.
Öte yandan araçlarda sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ise rastlanmadı. Eskişehir giriş-çıkış denetimlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Ankara, Araç, Genel
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