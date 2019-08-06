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Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, 'Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor' gezilerine başladı

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, futbol alt yapısındaki 75 kişilik grubuyla şehir dışı 'Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor' gezilerine başladı.

06.08.2019 10:13 Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, 'Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor' gezilerine başladı
Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, futbol alt yapısındaki 75 kişilik grubuyla şehir dışı 'Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor' gezilerine başladı.

Kulübün Dağcılık branşı tarafından organize edilen gezi kapsamında gençler, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki tarihi mekanlar olan Kuyulu Mescit, Kaymakam Çeşmesi, Söğüt Etnografya Müzesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii ve Ertuğrul Gazi Türbesi rehberler eşliğinde gezdi. Sonra Söğüt Belediyesi yaz spor okulları takımı ile futbol maçları yapıldı. Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin de de katıldığı Söğüt gezisi sırasında, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ziyaret edilerek, günün anısına kulübün forması hediye edildi.

Gezi sonrası açıklama yapan Kulüp Antrenörü Murat Öz, "Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Bizleri dede ocağımızda misafir eden Söğüt Spor Kulüp Başkanı Zafer Subaşıoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Gökmeydan, Eskişehir, Söğüt, Yaşam

Kaynak: İHA

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