ESKİŞEHİR Hizmetçinin sevgilisi de soyguncu çıktı, soygunu 2 yılda planlamışlar

Hizmetçinin sevgilisi de soyguncu çıktı, soygunu 2 yılda planlamışlarESKİŞEHİR'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın evindeki kasasının soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Moldova uyruklu Iulia Dragusan'un (34) birlikte çalıştığı sevgilisinin Bulgaristan 'da yakalanan 5'i kadın 8 şüpheli arasındaki 3 erkekten biri olduğu ortaya çıktı. Iulia Dragusan ve sevgilisinin 2017 yılında yaklaşık 2 ay Sarar ailesinin evinde çalıştıkları ardından çıkardıkları bir kavga sonucu işten ayrıldıkları tespit edilirken, soygunu 2 yıldır planladıkları iddia edildi. Ayrıca soyguncuların apart otel, fabrika ile Sarar konutunun bulunduğu alana tel örgütleri demir makasıyla keserek girdikleri belirlendi. Eskişehir 'de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 'ndeki konutuna giren maskeli 3 kişi tarafından kasaları soyuldu. Çoğu Moldova uyruklu şüphelilerin gerçekleştirdiği soyguna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü soygunla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüphelilerin Kütahya karayoluna bakan tren raylarının olduğu bölgeden demir makasla tel örgütleri kesilerek içeri girildiğini tespit etti. Sonrasında ise maskeli soyguncular Sarar çiftinden istediği 1 milyon dolar ve 1 milyon euroyu alamayınca kasadaki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu belirtilen dövizleri alarak kaçtı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri özek bir ekip kurarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılında Sarar ailesinde 2 ay süreyle hizmetçi olarak çalışan Moldovalı uyruklu Iulia Dragusan'ı 15 saat sonra Yalova da yakaladı. Aynı dönemde Iulia Dragusan ile birlikte çalışan ve sevgilisi olduğu belirlenen şüphelinin de Moldova uyruklu olması üzerine Türk İnterpol'ü devreye girerek sınır kapılarına bilgi verildi. Soygunla bağlantısı olduğu belirlenen ve Edirne 'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı tespit edilen Moldova uyruklu şüpheliler Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P. Romanya sınırında yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun Bulgar İçişleri Bakanıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından tutuklanan 8 şüpheli Sofya 'da Kapalı Cezaevine konuldu. Türkiye şüphelilerle ilgili iade başvurusunda bulunurken, işlemlerin sürdüğü öğrenildi.'SEVGİLİM VE ARKADAŞLARI BAŞIMA BELA OLDU'Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan ve İstanbul 'da araç kiralama şirketi olan Ali Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ali Y.?nin şüphelilerle araç kiralama konusunda telefon görüşmeleri olduğu öne sürülürken çıkarıldığı mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Iulia Dragusan ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek 'Telefonda evle ilgili bilgi istediler, bende verdim. Böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum. Sevgilim ve onun arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar benim başıma bela oldu' diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından tutuklanan hizmetçi Dragusan cezaevine konuldu.2 YILDIR PLANLADIKLARI İDDİASI2017 yılında Sarar çiftinin evinde 2 ay çalıştıktan sonra sevgilisiyle yaşadığı kavganın ardından işten ayrılan Dragusan, sevgilisi ve arkadaşlarının soygunu 2 yıldır planladıkları iddia edildi. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekiplerin, Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Edirne, Bursa İzmir ile Balıkesir 'de de soyguna ilişkin çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.