21.06.2019 11:07
Haberler » Yaşam » Haber

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Aralık ayında hazır

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Aralık ayında hazır

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TBMM Genel Kurulu'nda Eskişehir İl Kütüphanesi'nin son durumu ile ilgili açıklamasında, "25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı , TBMM Genel Kurulu'nda Eskişehir İl Kütüphanesi'nin son durumu ile ilgili açıklamasında, "25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak" dedi.

İl kütüphanesinin inşaatının yakında biteceğini ifade eden Avcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir İl Kütüphanesi, 2017 yılında ihale edildi. Uzatmalar dahil 2018 yılı Eylül ayında gerekirken, müteahhidin iflas etmesi sonucunda durdu. 27 Mart 2019 tarihinde tekrar ihale yapıldı. 16 Nisan 2019 tarihinde sözleşme yapıldı. 22 Nisan 2019 tarihinde işe başladılar. 25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak. Eski il halk kütüphanemiz iki katlı ve 400 metrekare idi. Aralık ayında bitirilecek olan yeni İl Halk Kütüphanemiz yedi katlı ve 830 metrekare olacaktır." - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
milletvekili , ak parti , aralık , eskişehir , Yaşam

Son Dakika Haberleri
13:06Pazaryeri'nde motosiklet kazası, 1 yaralı
13:03Sivrihisar Nasreddin Hoca Şenlikleri için geri sayım başladı
12:33Yardıma muhtaçların yüzü güldü
12:26Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
12:26Ahırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılar
12:23Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya geldi
12:22Söğüt'te bakım ve onarım çalışmaları