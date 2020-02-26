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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsü iddialarını yalanladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya ve yerel basında korona virüsü hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu duyurdu.

26.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:55Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsü iddialarını yalanladı
İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya ve yerel basında korona virüsü hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu duyurdu.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "26 Şubat tarihinde ilimizde bir Aile Sağlığı Merkezine başvuran İranlı bir vatandaşta korona virüs tespit edildiğine dair sosyal medyada ve yerel basın organlarında çıkan haberlere yönelik, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca 26 Şubat tarihi saat 18.00 civarında yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanmadığı ve Eskişehir'deki vaka ile ilgili olarak herhangi bir klinik bulgu olmadığını ve bu anlamda bir sorun olmadığını belirtti" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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